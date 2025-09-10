Salerno: il Sindaco scrive al Presidente della FIGC per inserire l’Arechi tra gli stadi degli Europei 2032
“Ho scritto al Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina chiedendo di inserire lo stadio comunale Arechi di Salerno nell’ambito degli impianti idonei ad ospitare i Campionati Europei di calcio nel 2032“.
Ad annunciarlo è il Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli. L’impianto, infatti, sarà totalmente ristrutturato ed ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania.
“L’Arechi – sottolinea Napoli – diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia. Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale”.
Il Comune di Salerno chiede dunque al Presidente Gravina di conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all’Italia di accogliere Euro 2032 grazie a una sinergica collaborazione istituzionale.