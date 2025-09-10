“Ho scritto al Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina chiedendo di inserire lo stadio comunale Arechi di Salerno nell’ambito degli impianti idonei ad ospitare i Campionati Europei di calcio nel 2032“.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli. L’impianto, infatti, sarà totalmente ristrutturato ed ammodernato grazie all’investimento della Regione Campania.

“L’Arechi – sottolinea Napoli – diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d’Italia. Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla UEFA per ospitare la competizione continentale”.

Il Comune di Salerno chiede dunque al Presidente Gravina di conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all’Italia di accogliere Euro 2032 grazie a una sinergica collaborazione istituzionale.