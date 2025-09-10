“Essere una banca di credito cooperativo, una banca del territorio, significa credere nelle persone, nella comunità e nella responsabilità condivisa. È proprio grazie al contributo e al coinvolgimento di tutto il nostro contesto operativo che possiamo continuare a crescere, rimanendo fedeli alla nostra identità mutualistica al servizio dell’economia reale, vicina ai bisogni delle famiglie, delle imprese e delle realtà locali. Il nostro impegno, fin dal primo giorno, prosegue ancora più forte: desideriamo costruire insieme valore duraturo per il territorio, rispondere con efficacia e ascolto alle esigenze della comunità e mettere a disposizione nuovi servizi e opportunità che possano migliorare la qualità della vita e sostenere lo sviluppo locale“.

I vertici della Banca Monte Pruno informano di aver portato a compimento in questi giorni l’ampliamento della zona di competenza territoriale nell’interessante area dell’Agro-Nocerino Sarnese, oltre che in una parte della Costiera Amalfitana. Il territorio su cui opera oggi la Banca supera i 100 Comuni, suddivisi tra le province di Salerno, Avellino, Potenza e Napoli. Sei i nuovi comuni che entrano ufficialmente a far parte dell’area operativa: Nocera Inferiore, Pagani, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara e Lettere.

Ciò porta il mercato potenziale a una popolazione di oltre 800mila abitanti. Accanto ai soddisfacenti risultati economico-finanziari, nel primo semestre dell’anno la Banca ha avviato un’azione di sviluppo territoriale propedeutica alle prossime iniziative strategiche, come già annunciato durante l’ultima Assemblea dei Soci e in piena coerenza con gli indirizzi di sviluppo della Capogruppo Cassa Centrale.

“Questa crescita non cambia la nostra natura – proseguono – rafforza la responsabilità verso la comunità, amplia le opportunità per famiglie e imprese, conferma la nostra vicinanza ai territori. Con umiltà e determinazione continuiamo a trasformare la cooperazione in risultati concreti, unendo tradizione e futuro al servizio del bene comune”.

Il Presidente Michele Albanese e il Direttore Generale Cono Federico, dopo la formalizzazione da parte del CdA, hanno dichiarato: “Per chi, come noi, proviene da un piccolo paese dell’entroterra con poche centinaia di abitanti, raggiungere oggi una comunità di oltre 800mila persone e più di 100 comuni è motivo di profondo orgoglio e di emozione sincera. L’ingresso dei sei nuovi comuni dell’Agro-Nocerino Sarnese e della Costiera Amalfitana non è soltanto un ampliamento territoriale: è la dimostrazione che i valori semplici, autentici e solidi delle nostre origini possono diventare motore di crescita e di futuro per intere comunità. La Banca Monte Pruno continua così a essere ponte tra passato e futuro, tra radici e sviluppo, portando con sé la certezza che dalle piccole realtà possono nascere grandi progetti, capaci di abbracciare territori sempre più ampi senza mai smarrire l’anima cooperativa che ci contraddistingue“.