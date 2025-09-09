No alla chiusura del Punto Nascita di Sapri. Domani una protesta delle partorienti davanti all’ospedale
Sapri e il Golfo di Policastro ribadiscono ancora una volta il loro dissenso alla chiusura del Punto di Nascita all’ospedale dell’Immacolata.
Dal primo settembre, infatti, è entrata in vigore la delibera di Giunta regionale che permette di eseguire solo le urgenze ostetriche, mentre toccherà al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania accogliere tutte le altre partorienti.
Decisione che non è stata accolta di buon grado dalle partorienti che domani si riuniranno per protestare.
L’incontro è previsto alle 10:30 davanti al presidio ospedaliero.
“C’è silenzio al Nido. Facciamo rumore per il Punto Nascita“ si legge sul manifesto nel quale viene anche ribadito l’invito a partecipare: “Al Nido non ci sono bambini, non si sente niente, è terribile”.