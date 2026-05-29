Nel lasciare l’Amministrazione comunale di Salerno che ha guidato per quasi quattro mesi il Commissario prefettizio Vincenzo Panico esprime i complimenti al sindaco Vincenzo De Luca per il successo elettorale conseguito al primo turno e all’intera comunità salernitana rivolge il suo saluto di commiato, “con l’auspicio che possa godere sempre al meglio delle opportunità e delle bellezze di questo territorio straordinario, incastonato di fronte al suo golfo“.

“Il mio pensiero affettuoso va, in particolare, ai giovani affinché vi possano costruire il loro futuro – afferma Panico -. Le mie radici, che affondano per metà in questa provincia, hanno aggiunto motivazione ulteriore all’esercizio dell’incarico istituzionale di assicurare che l’azione amministrativa non subisse rallentamenti. Ho affrontato il mandato senza promettere risultati, consapevole che la serietà di amministrare l’Ente più prossimo al cittadino, per i servizi resi, vada misurata solo sui fatti che trovano concreta realizzazione nelle deliberazioni assunte e nelle azioni condotte per assicurare la continuità dei canali di finanziamento europei e regionali, vitali per lo sviluppo della città“.

“La valutazione del mio operato la lascio naturalmente agli altri, ma passando in rassegna il tempo trascorso in Comune posso almeno constatare di non aver sottratto un giorno delle mie energie all’impegno per la soluzione dei problemi affrontati, che sono stati della più svariata natura – prosegue -. Non posso esimermi dal sottolineare che, per le dimensioni e l’importanza della struttura, mai avrei potuto assolvere la funzione di indirizzo dell’attività di gestione, professionalmente qualificata, dei dirigenti dei settori, e a cascata dei funzionari e dipendenti comunali, senza aver al mio fianco sub Commissari del valore di Maria Santorufo e Valentino Antonetti. Li ringrazio pubblicamente, esprimendo riconoscenza, per la loro nomina, al Prefetto Francesco Esposito, che non mi ha mai fatto mancare il suo prezioso supporto. Ho affrontato le questioni di rilievo sottopostemi dalle rappresentanze politiche, dalle categorie economiche e dalle associazioni in genere, cercando al tempo stesso di dare ascolto e voce alle istanze dei cittadini, che lamentavano carenze o reclamavano diritti, anche attraverso le testate giornalistiche, sempre attente alle vicende dell’Ente e, quindi, fonte cui attingere per l’approfondimento delle criticità sul tappeto che ha favorito la loro tempestiva soluzione, quando le risorse disponibili lo hanno consentito“.

Come ultimo atto, iL Commissari ha salutato il Segretario Generale, dr.ssa Ornella Menna, ringraziandola per la preziosa collaborazione sempre offerta durante il mandato e che costituisce il naturale ponte con la nuova Amministrazione.