L’Istituto Professionale per l’Agricoltura del “Cicerone” di Sala Consilina premiato a “Le grandi storie della Biodiversità”
Importante riconoscimento per la classe II A dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura del “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, premiata nell’ambito della II edizione de “Le grandi storie della Biodiversità”, iniziativa promossa dal GAL Vallo di Diano.
Il progetto, dal titolo “Coltiviamo la Bio-Diversità”, si è distinto per la capacità di coniugare esperienza formativa, sensibilità sociale e valori legati all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.
Nella motivazione del premio si sottolineano la “profondità e delicatezza” del lavoro presentato, capace di trasmettere il messaggio che “come in natura, ognuno trova il suo posto”, trasformando l’esperienza dell’indirizzo Agrario in un esempio concreto di equilibrio, collaborazione e rispetto tra le diverse forme di vita.
Grande soddisfazione da parte della comunità scolastica per un risultato che valorizza l’impegno degli studenti e dei docenti, confermando il ruolo della scuola nella promozione della cultura della biodiversità, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.