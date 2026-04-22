Uomo del Burkina Faso in prognosi riservata. Lo straniero è stato ritrovato ieri sulla SP 204 di Eboli, nei pressi della zona industriale, sul ciglio stradale.

Stando alle prime info aveva accanto la sua bici.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore, in serie condizioni. Da stabilire se sia caduto autonomamente dalla bici in una parte di strada particolarmente sconnessa o sia rimasto coinvolto in un incidente con qualche veicolo che non si sarebbe fermato.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Eboli, al comando del Capitano Serafino Palumbo.