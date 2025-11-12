Salerno: il 14 novembre la cerimonia di accensione delle Luci d’Artista
L’edizione 2025-2026 di Luci d’Artista prende il via. Nelle strade e nelle piazze di Salerno tornano a splendere le celebri installazioni luminose ispirate a miti e favola, natura ed astri, spettacoli ed emozioni.
Appuntamento venerdì 14 novembre alle 17.30 in Villa Comunale per la cerimonia di accensione. A seguire la prima passeggiata per il centro storico fino a Piazza Flavio Gioia e per concludere il saluto inaugurale in Piazza Caduti di Brescia a Pastena.
A darne notizia è il sindaco Vincenzo Napoli.
Luci d’Artista si concluderà domenica 1 febbraio.