Ad Agropoli e Vallo della Lucania raccolte straordinarie di sangue. Tutti gli appuntamenti
Continuano le giornate dedicate alla donazione del sangue.
Domenica 16 novembre presso il Centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania sarà possibile dare il proprio contributo dalle ore 8:30 alle 13.
Oltre all’appuntamento straordinario è possibile recarsi a donare anche dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13. Per informazioni è possibile contattare l’associazione Donatori Volontari di sangue del Cilento al numero 393-8739392 oppure il Centro trasfusionale allo 0974-711258.
Anche ad Agropoli sarà possibile donare nei prossimi giorni: domani, domenica 16 e lunedì 17 i volontari Avis resteranno a disposizione dei donatori dalle ore 8 alle 12.
L’appuntamento è presso la sede Avis di Agropoli in via Cannetiello 26. Per informazioni è possibile telefonare allo 0974-271750 o scrivere una mail agli indirizzi avisdiagropoli@tiscali.it o aviscomunaleagropoli@gmail.com