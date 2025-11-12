La stagione agonistica di nuoto si apre con la conquista di 8 medaglie per la squadra Meta Centro di San Rufo nel corso del 24° Campionato Regionale di Nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano.

Sono 5 le medaglie d’argento vinte dal team: Francesco D’Alvano nei 50 metri Farfalla – Juniores Maschile e 50 metri Stile Libero – Juniores Maschile, Myriam Citera nei 50 metri Stile Libero – Cadetti Femminile, Matilde Di Zeo nei 100 metri Dorso – Juniores Femminile e Felisia Caggiano nei 200 metri Stile Libero – Ragazzi Femminile.

Tre invece quelle di bronzo: Myriam Citera nei 50 metri Rana – Cadetti Femminile, Asia Ilriti nei 50 metri Farfalla – Ragazzi Femminile e Benedetta Volpe nei 50 metri Farfalla – Juniores Femminile.

“La partenza è incoraggiante – commenta il coach Agostino Marmo -. I ragazzi e le ragazze della squadra sono già a lavoro per intensificare gli allenamenti per la 2^ tappa del Campionato che si svolgerà a Bellizzi il 30 novembre per perfezionare volta per volta la tecnica e i tempi di esecuzione”.