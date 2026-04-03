Salerno: il 10 aprile raccolta straordinaria di sangue con DonatoriNati della Polizia di Stato
In occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in programma il 10 aprile a Salerno, sarà promossa un’importante iniziativa di solidarietà aperta alla cittadinanza.
Nella cornice di Piazza della Libertà sarà infatti presente l’ADVPS Onlus – DonatoriNati Polizia di Stato, che allestirà un’autoemoteca per consentire a cittadini e visitatori di effettuare donazioni di sangue.
L’iniziativa, che si inserisce nel programma delle celebrazioni, intende sensibilizzare la collettività sull’importanza del gesto solidale della donazione, contribuendo concretamente al fabbisogno delle strutture sanitarie e alla salvaguardia della vita umana. La presenza di DonatoriNati rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno della Polizia di Stato non solo nella tutela della sicurezza pubblica, ma anche nella promozione dei valori di solidarietà, altruismo e vicinanza alla comunità.
Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare e a contribuire, con un gesto semplice ma fondamentale, a un’iniziativa di alto valore civico e sociale.