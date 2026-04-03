Sono ore di dolore per la comunità del Golfo di Policastro che si appresta a dire addio a Vincenzo Romano, il 38enne morto tragicamente a causa di un incidente sul lavoro.

Vincenzo, infatti, stava lavorando a Sicignano degli Alburni nel cantiere dell’Alta Velocità quando il fatale destino lo ha strappato alla vita, colpito da una lastra di acciaio.

I funerali si terranno domani, 4 aprile, nella chiesa Madre di San Giovanni a Piro alle ore 15. Il 38enne lascia nello sconforto la compagna Elisa, la piccola Annamaria, le sorelle Angela e Antonella, il fratello Antonio e quanti gli hanno voluto bene.

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