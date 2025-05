Furto nella notte a Salerno.

Ignoti si sono introdotti nella chiesa di Sant’Anna al Porto trafugando alcuni quadri.

Stamattina la scoperta da parte del parroco don Claudio Raimondo che ha allertato immediatamente le Forze dell’Ordine.

Sul posto questa mattina è giunto anche il Questore Giancarlo Conticchio per le verifiche del caso e per mostrare vicinanza al parroco e ai fedeli.

L’azione messa in campo dalla Polizia di Stato ha consentito di ritrovare le opere d’arte sul Lungomare, in possesso di uno straniero su cui si sta indagando per accertare eventuali responsabilità in merito al furto.