Ottimi risultati per il Polo liceale “Pomponio Leto” di Teggiano che ha partecipato alla manifestazione Comicon, tenutasi a Napoli.

Il contest dedicato ai fumetti e alla grafica ha selezionato 15 opere degli studenti del “Leto” che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti nelle varie categorie.

Dalila Vassallo ha ottenuto il primo posto in classifica nella categoria under 15 per il miglior disegno/grafica/illustrazione. La studentessa Michela Varuzza è stata premiata per il miglior fumetto breve posizionandosi seconda. Nella categoria under 15 Stefano Dalì Castellucci Martinez è arrivato terzo per il miglior fumetto. La studentessa Arianna Vitelli ha conquistato il Premio speciale Comicon.

E’ stata una grande soddisfazione per i giovani che si sono confrontati con i loro pari in un ambiente di talento e valore come il Comicon, giunto alla 26esima edizione del concorso Imago, patrocinato dall’Ufficio Regionale Scolastico della Campania del MIM.

Il tema del 2025 è stato #GenerazioneDigitale: Da grandi tecnologie derivano grandi responsabilità!, ispirato dall’anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale, il cui obiettivo è invitare a riflettere sui pro e sui contro dell’evoluzione tecnologica, soprattutto in relazione all’uso dei social e ai pericoli della disinformazione.