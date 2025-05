Arriva nel potentino la 26^ “Race for the Cure”, la Carovana della prevenzione di Komen Italia per offrire visite gratuite di prevenzione del tumore del seno con il supporto dei medici volontari e con una particolare attenzione alle donne appartenenti a categorie sociali fragili. Tappe in programma a Potenza il 21 e 22 maggio e a Lagonegro il 23 maggio.

Forniranno il loro generoso sostegno l’ospedale “San Carlo” di Potenza in collaborazione con l’ospedale “San Giovanni” di Lagonegro e con l’Unità operativa complessa di Medicina e Pneumologia dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, l’Azienda Sanitaria di Potenza, l’Irccs Crob (Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture e i medici liberi professionisti.

Il 21 maggio a Potenza in Piazza Mario Pagano dalle 9.00 alle 16.00 mammografie, visite ginecologiche, visite endocrinologiche. Questa tappa rientra nel progetto di Cassa Forense Mens Sana In Corpore Sano Cultura & Prevenzione della Salute ed è rivolta solo alle donne iscritte alla Cassa Forense.

Il 22 maggio, sempre a Potenza, in Piazzale Michetti dalle 8.30 alle 14.00 mammografie (fuori dallo screening regionale, quindi dai 40 ai 44 anni e dai 75 anni in su), visite senologiche, visite ginecologiche. Per prenotarsi CLICCARE QUI

Il 23 maggio a Lagonegro in Piazza Unità d’Italia dalle 9.00 alle 15.00 mammografie (fuori dallo screening regionale, quindi dai 40 ai 44 anni e dai 75 anni in su), visite ginecologiche. Per prenotarsi telefonare al numero 329-1782901 ore 13.00-14.30 e 18.30-20.30.