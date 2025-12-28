Questa mattina presso la Caserma sede della Stazione Carabinieri di Salerno Duomo si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’83esimo anniversario della morte dell’Appuntato Sabato De Vita, nato a Pellezzano il 2 novembre 1901.

L’Appuntato De Vita è decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” con la seguente motivazione: “Unico graduato presente in una stazione rurale, attaccata di notte da forze ribelli venti volte superiori, respingeva sdegnosamente l’offerta di resa, dichiarando di preferire la morte per sé e per i sette suoi dipendenti ed apriva per primo il fuoco, incitando con la parola e l’esempio i suoi carabinieri alla più strenua resistenza. Dopo varie ore di impari lotta, esaurite le munizioni e nell’impossibilità di difendersi nella caserma, ormai in preda a violento incendio, gettato nelle fiamme il moschetto, si lanciava all’aperto seguito da un carabiniere che volontariamente divideva con lui il supremo sacrificio e, senza speranza di salvezza, attaccava risolutamente con bombe a mano un gruppo di ribelli, cadendo fulminato da una raffica di mitraglia. Fulgido esempio di eroismo e del più puro amor di Patria. Barmash (Albania), 28 dicembre 1942”.

Per l’occasione don Carmine Martorelli, diacono del Duomo di Salerno, ha celebrato un momento di preghiera e il Tenente Colonnello Giuseppe Ambrosone, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, ha deposto insieme alla pronipote del decorato, la signora Lucia Celenta, un omaggio floreale davanti alla targa commemorativa che ricorda il fatto d’armi, posta all’ingresso della Caserma intitolata alla memoria del graduato.

Ha presenziato alla cerimonia una rappresentanza della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.