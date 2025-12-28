Prosegue l’impegno dei Carabinieri Forestali in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche nel contrasto dei reati in materia di fauna protetta e contrasto del bracconaggio.

L’ennesima operazione che ha interessato il comune di Eboli ed in particolare l’area agricola che costeggia la fascia litoranea, a poche decine di metri dalla Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e che ha visto la partecipazione su di una vasta area di territorio di personale del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum, personale del Nucleo Carabinieri di Salerno e della CITES, unitamente a personale volontario dell’ENPA e dell’Associazione Accademia Kronos, ha consentito di identificare diverse persone tra cui un imprenditore agricolo che da tempo deteneva numerosi esemplari di avifauna protetta in violazione a quanto previsto da specifiche norme comunitarie ma anche dalla normativa nazionale e regionale.

L’accertamento scattato alla prime luci dell’alba, che ha interessato anche numerosi laghetti artificiali destinati alla caccia alle specie acquatiche migratorie, ha permesso di individuare un’enorme voliera di circa 50 metri al cui interno vi erano numerosi esemplari di avifauna acquatica privi di qualsiasi anello identificativo, avifauna protetta (cardellini, etc.) e anche esemplari appartenenti a specie cacciabili di cui il detentore non era in grado di documentarne la provenienza.

Al termine dell’operazione, dopo il sequestro di decine di volatili, l’imprenditore è stato denunciato.