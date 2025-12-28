Mette a segno una serie di rapine, 35enne in carcere.

L’ordine di esecuzione è avvenuto ad Eboli, dopo la conclusione del processo che vedeva imputato l’uomo e che si è concluso con una condanna a 9 anni e 8 mesi.

Il 35enne si era reso autore di una serie di rapine sul territorio e per due volte aveva preso di mira un ufficio postale del posto.

L’ordinanza di carcerazione è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Eboli diretti dal Maresciallo Giuseppe Botta e coordinati dalla locale Compagnia.