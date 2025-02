Continuano le truffe ai danni degli anziani.

Nei giorni scorsi a finire nel mirino dei truffatori è stata un’anziana di Brienza contattata da un finto nipote che le avrebbe chiesto un aiuto economico dicendo di essere in difficoltà.

La vittima, dunque, preoccupata ha raccolto quanto aveva di valore in casa e ha consegnato ai truffatori giunti alla sua porta degli oggetti in oro e dei soldi in contanti.

Solo dopo aver consegnato i suoi averi l’anziana si è resa conto di essere stata vittima di un raggiro ed ha così allertato i Carabinieri.

I truffatori, però, sono riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini dovute per cercare di risalire a chi ha agito per poterlo assicurare alla giustizia.