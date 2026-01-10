Controlli serrati dei Carabinieri della locale Compagnia a Salerno.

I militari dell’Arma, in particolare, hanno messo al setaccio il quartiere Matierno dove hanno arrestato un 25enne.

Il giovane sarebbe stato trovato con 3 pistole illegali, cariche e pronte all’utilizzo. Trovati, inoltre, hashish e soldi, ritenuti provento di spaccio.

Continuano serrate le indagini per stabilire se il giovane possa essere collegato ad eventi e sparatorie avvenuti in città.