Salerno: giovane trovato con armi clandestine cariche e pronte all’uso e droga. Arrestato
Controlli serrati dei Carabinieri della locale Compagnia a Salerno.
I militari dell’Arma, in particolare, hanno messo al setaccio il quartiere Matierno dove hanno arrestato un 25enne.
Il giovane sarebbe stato trovato con 3 pistole illegali, cariche e pronte all’utilizzo. Trovati, inoltre, hashish e soldi, ritenuti provento di spaccio.
Continuano serrate le indagini per stabilire se il giovane possa essere collegato ad eventi e sparatorie avvenuti in città.