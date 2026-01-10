Sei pronto a mettere in moto la tua generosità? La Croce Rossa Italiana – Gruppo di Polla e il Vespa Club locale invitano a compiere un autentico gesto d’amore: donare sangue per salvare vite.

Immagina di essere in sella alla tua Vespa, con il vento sul viso e la libertà nel cuore. Ora immagina di poter condividere quella stessa libertà con chi ne ha davvero bisogno. Donare sangue è un gesto semplice e rapido, ma capace di cambiare il destino di una persona.

Non esiste un “carburante alternativo” per il corpo: il sangue è l’unico elemento che ci mantiene in vita e, quando manca, l’unica speranza è la generosità di chi sceglie di donare. La necessità può essere improvvisa, per questo gli ospedali non devono mai restare senza scorte.

Non perdere la donazione di sangue straordinaria domenica 18 gennaio dalle 8.00 alle 12.00 al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Curto” di Polla.

Ogni goccia conta. Anche tu puoi fare la differenza.

Prenota la tua donazione qui