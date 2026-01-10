Emozione a Hong Kong per la potentina Francesca Palumbo che conquista ancora un podio.

L’azzurra, arrivata fino alla finale, si è aggiudicata l’argento alla Coppa del Mondo di fioretto femminile.

“E’ stata una gara lunga e intensa. E’ partita dai gironi ieri e la stanchezza oggi era veramente tantissima e sinceramente ci sono stati dei momenti in cui non ero sicura di riuscire a superare tutte queste sfide. Oggi ce l’ho fatta, sono super orgogliosa. C’è tanta tristezza per questa finale persa ma è un secondo posto che per me oggi luccica. Le mie compagne di avventura, il mio maestro e tutti i membri dello staff mi hanno sostenuta e sono stati meravigliosi” ha affermato la già medagliata olimpica, nonché tedofora per la sua città di Potenza per le Olimpiadi Milano Cortina.

La competizione è stata vinta dalla statunitense Lee Kiefer.