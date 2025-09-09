Paura e tensione questa mattina a Salerno in via Iannelli quando un giovane, in evidente stato di alterazione, ha rotto una bottiglia di vetro e ha minacciato di tagliarsi davanti ad un supermercato.

Solo l’intervento dei dipendenti dell’attività commerciale ha permesso di evitare il peggio.

Le immagini di quanto accaduto sono presto diventate virali grazie alla pagina social di denuncia “Figli delle Chiancarelle”, che affermano: “Pensiamo si debba intervenire su quel giovane in evidente stato di alterazione. Ci auguriamo che stia presto meglio e che gli operatori del noto market possano lavorare tranquilli“.

L’episodio testimonia ancora una volta il disagio che si vive in alcune aree della città e il timore che i residenti denunciano ormai da tempo.