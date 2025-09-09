Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza saluta ufficialmente il Tenente Colonnello Erich Fasolino, il quale da domani assumerà l’incarico di Responsabile dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Salerno.

Giunto a Potenza nel 2023 al comando del Reparto Operativo, il Tenente Colonnello Fasolino vanta una fiorente carriera durante la quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti per operazioni di rilievo nazionale ed internazionale, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e la medaglia d’oro al merito di lungo Comando concessa dal Ministero della Difesa.

Nel corso della sua permanenza in Basilicata, prima a Matera e successivamente nel capoluogo lucano, ha diretto e coordinato con successo numerose operazioni di servizio, ottenendo risultati di assoluta rilevanza nel contrasto alle più svariate forme di criminalità, da quella urbana a quella di tipo associativo. Il suo operato, al di là dell’oggettiva caratura, con la conseguente risonanza anche mediatica, ha contribuito a rafforzare la percezione dell’Arma dei Carabinieri come un’Istituzione sempre più vicina alle esigenze dei cittadini.

Nella provincia di Salerno ha lavorato al Comando della Compagnia di Battipaglia e dell’allora Compagnia (oggi Reparto Territoriale) di Nocera Inferiore, anni durante i quali ha collaborato con la Procura di Salerno che ha fortemente voluto la sua presenza nel proprio organico. Dopo anni in Basilicata, dunque, l’Ufficiale ritorna in Campania con un nuovo prestigioso incarico.

Per l’occasione Potenza lo ha salutato con dei manifesti affissi in città sui quali si legge: “Al Tenente Colonnello Erich Fasolino, chiaro esempio di professionalità, senso civico e umanità, che con la sua concreta e continua presenza sul territorio ha contribuito a garantire sicurezza e tutela ai cittadini della provincia”.

Ieri anche il Prefetto Michele Campanaro ha rivolto i suoi saluti e formulato i migliori auguri all’Ufficiale e al Maggiore Antonino Di Noia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, esprimendo loro profonda gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrata nel corso degli anni trascorsi in provincia, definiti “intensi e ricchi di sfide”. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione “pronta, leale e senza soluzione di continuità” che ha caratterizzato il rapporto tra l’Arma dei Carabinieri e l’Autorità prefettizia, gettando le basi anche per un solido rapporto umano basato su stima e fiducia reciproca.

Al Tenente Colonnello Erich Fasolino giungano i migliori auguri di una fiorente e proficua carriera dalla redazione di Ondanews.