Auto si ribalta in strada a Potenza. Conducente ferita trasportata in ospedale
Rocambolesco incidente stradale questa mattina nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest della Basentana. Una donna alla guida della sua auto, per motivi da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato in strada.
Per soccorrerla si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale “San Carlo”.
Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita nonostante le ferite riportate nell’impatto.
Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.