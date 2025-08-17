Cercano di forzare la porta di un appartamento nel quartiere Pastena a Salerno ma vengono arrestati.

E’ accaduto ieri in via Sestieri quando un 45enne e un 30enne di nazionalità georgiana sono stati colti sul fatto mentre tentavano di entrare nell’abitazione in assenza dei proprietari.

Un vicino di casa però ha notato gli strani movimenti e ha sentito i rumori molesti e così ha prontamente chiamato il 112.

Sul posto è subito giunta una Volante della Polizia e gli agenti, nonostante i due si fossero dati alla fuga, sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli. Entrambi sono stati trasferiti nel Carcere di Fuorni.

In loro possesso sono state trovate anche chiavi bulgare e alterate adatte allo scasso.