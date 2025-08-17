Rubano l’erogatore di un distributore di carburante e si danno alla fuga. E’ accaduto nella notte a Pontecagnano Faiano.

Ignoti hanno agito ai danni di una stazione di rifornimento in via Italia, in pieno centro cittadino. Dopo aver divelto l’erogatore lo hanno rubato e si sono allontanati senza lasciar traccia.

Amara la scoperta dei titolari dell’attività ai quali non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia per il furto subito.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato le necessarie indagini per risalire all’identità dei ladri.