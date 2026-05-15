La Polizia di Stato di Salerno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura, è intervenuta nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia dopo una segnalazione giunta al 112 relativa ad una violenta lite tra più persone.

La Squadra Volante, giunta immediatamente sul posto, ha individuato due cittadini dell’Est Europa, feriti al collo, al volto e ad una mano presumibilmente dopo un’aggressione da parte di un nordafricano.

Dai primi accertamenti la lite sarebbe scaturita dal rifiuto opposto dalle vittime alla richiesta di una sigaretta da parte dell’aggressore. Nel corso dell’intervento i poliziotti hanno sequestrato alcuni oggetti atti ad offendere, tra cui una barra metallica e un coltello verosimilmente utilizzati durante l’aggressione.

Le immediate attività investigative, supportate anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di rintracciare poco dopo sul Lungomare Trieste il presunto responsabile, un 20enne tunisino già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di rissa.

Nel corso del controllo ha tentato di nascondere il coltello utilizzato, ma questo è stato subito recuperato e sequestrato. Lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.