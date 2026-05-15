Sfreccia con un monopattino vicino ai binari ferroviari e viene scoperto con i documenti falsi.

A Sapri gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno intercettato e denunciato un cittadino napoletano che, nel tentativo di eludere i controlli durante le procedure di identificazione, ha esibito un documento d’identità falso.

La prontezza e l’intuito del personale della Ferroviaria hanno permesso di smascherare immediatamente l’uomo.

L’operazione ha evidenziato anche una costante attenzione alla sicurezza pubblica: il denunciato è stato infatti sanzionato perchè sfrecciava con un monopattino in un’area ad altissimo rischio.

Questo ennesimo successo conferma l’incessante e strategica lotta della Polfer di Sapri contro i malfattori, riaffermando il valore fondamentale di un presidio che vigila giorno e notte per la sicurezza dei viaggiatori e della cittadinanza.