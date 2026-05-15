Nuova sospensione del traffico sulla SS18 “Cilentana” da parte di Anas nel tratto compreso tra il km 149+000 e il km 149+300 allo svincolo di Massicelle di Montano Antilia.

La chiusura è in programma per giovedì 21 maggio in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Saranno effettuate ulteriori verifiche nell’area interessata dalla frana che ha creato da tempo numerosi disagi. Le condizioni del versante, infatti, necessitano di un monitoraggio costante e della messa in sicurezza per gli automobilisti.

I percorsi alternativi per chi è diretto verso Nord consistono nell’uscita allo svincolo di Massicelle e la prosecuzione lungo le Provinciali, mentre per chi è diretto verso Sud bisognerà uscire a Vallo della Lucania.