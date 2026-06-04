Un’esplosione di fuochi d’artificio non autorizzati addirittura su un marciapiede, tra i passanti, ha fatto scattare l’ira del sindaco di Salerno.

Il fatto è avvenuto in viale Gramsci, di fronte al Parco Pinocchio, determinando problemi di pubblica incolumità per i passanti, per i frequentatori dei bar che affacciano sul marciapiede e per i residenti dei palazzi prospicienti.

Il primo cittadino Vincenzo De Luca parla di “un atto di vera e propria delinquenza che viene segnalato all’autorità giudiziaria affinchè siano avviate le indagini del caso. È una situazione davvero intollerabile, tantopiù che innumerevoli segnalazioni e proteste da parte dei residenti sono state inviate in passato alle autorità competenti”.

Inoltre, si fa strada l’idea che l’esplosione “sarebbe utilizzata per segnalare l’arrivo a Salerno di partite di droga – ha detto de Luca -. Gli accertamenti su questi fatti e l’eliminazione radicale di questi fenomeni sono ormai un’esigenza ineludibile. Chiederemo su questo un incontro con le forze dell’ordine per coordinare le iniziative”.

Nel frattempo, con l’obiettivo di mettere ordine e di affermare per tutti comportamenti civili, “si decide che sia vietata l’esercizio di attività musicali, amplificate e non, al di fuori dei locali o nelle aree contigue. L’attività musicale sarà consentita solo all’interno dei locali entro i limiti di legge rispetto alle emissioni acustiche” ha concluso il sindaco.