Il 6 giugno al “Cicerone” di Sala Consilina la sfilata di fine anno degli studenti dell’ITIS Sistema Moda
“L’eccellenza del ‘Cicerone’ in passerella” è l’evento organizzato dal corso Sistema Moda dell’Istituto superiore di Sala Consilina.
Sabato 6 giugno alle ore 18:30 nell’Aula Magna del “Cicerone” si terrà la sfilata di fine anno che è oramai un appuntamento atteso per celebrare la creatività, l’impegno e il talento degli studenti.
Durante la manifestazione si terrà la premiazione della classe 5ª C Sistema Moda, vincitrice del concorso “I primi cinquant’anni della Comunità Montana Vallo di Diano”.
All’evento interverranno Vittorio Esposito, Presidente della Comunità Montana e Antonio Pagliarulo, assessore al Turismo.