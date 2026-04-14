Questa mattina i Vigili del Fuoco di Salerno e la locale sezione dell‘ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) hanno collaborato per il recupero di un esemplare di upupa.

L’uccello era rimasto chiuso all’interno di una struttura sanitaria. Fortunatamente, con le attrezzature dei caschi rossi è stato recuperato in breve tempo.

Non presentava ferite ed è stato affidato ai volontari ENPA.

“Ringraziamo chi ha segnalato e ha contribuito al recupero” fanno sapere dalla sezione salernitana.