Eboli: ladri rompono il vetro di un’auto e rubano un pc. L’appello del proprietario per ritrovarlo
Furto ieri sera a Eboli, nel parcheggio di un centro commerciale.
Il tutto è accaduto intorno alle 20:30 quando ignoti hanno preso di mira un’auto, hanno mandato in frantumi il vetro posteriore e sono riusciti a portare via uno zaino contenente un notebook con documenti personali e professionali.
A denunciare l’accaduto sui social è stato lo stesso proprietario che ha lanciato un appello per ritrovare il pc, offrendo anche una ricompensa.