Furto ieri sera a Eboli, nel parcheggio di un centro commerciale.

Il tutto è accaduto intorno alle 20:30 quando ignoti hanno preso di mira un’auto, hanno mandato in frantumi il vetro posteriore e sono riusciti a portare via uno zaino contenente un notebook con documenti personali e professionali.

A denunciare l’accaduto sui social è stato lo stesso proprietario che ha lanciato un appello per ritrovare il pc, offrendo anche una ricompensa.