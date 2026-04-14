Questa mattina, nell’Aula Consiliare “Di Filippo” del Comune di Agropoli, il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha consegnato attestati di encomio a 5 Carabinieri della locale Compagnia e a 2 operatori di Polizia Municipale per essersi distinti in determinate occasioni per alto valore civico, spirito di servizio e dedizione alla collettività.

Si tratta del Luogotenente Carmine Antonio Perillo, Comandante della Stazione di Agropoli, del Brigadiere Vincenzo Mazza, del Brigadiere Salvatore Formisano, del Vice Brigadiere Giuseppe Macripò e dell’Appuntato Qualifica Speciale Giovanni Margarucci.

Per la Municipale, invece, i riconoscimenti sono stati dati all’Assistente Jessica Carpinelli e all’Agente Alfonso Cicalese.

“Un comportamento e una condotta che fa loro onore e inorgoglisce l’intera comunità” ha sottolineato il primo cittadino.

Presenti inoltre il presidente del Consiglio comunale Franco Di Biasi, gli assessori Giuseppe Cammarota e Roberto Apicella, i consiglieri Francesco Crispino, Raffaele Pesce, Ubaldo Serra, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Capitano Giuseppe Colella, il Comandante della Polizia Municipale, Maggiore Sergio Cauceglia, e il Vice Comandante, Capitano Ermanno Napoliello.