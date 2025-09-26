Un equipaggio di volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno, intervenuto in una strada del centro cittadino su segnalazione della Sala Operativa, ha fermato il minorenne che ieri si era introdotto all’interno di un appartamento dal quale poi si era allontanato precipitosamente una volta scoperto, calandosi dal quarto piano attraverso i balconi.

Il giovane risiede nel napoletano.

La Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, informata della dinamica dei fatti, ne ha disposto l’arresto per il reato di rapina impropria.

Sono in corso da parte della Polizia di Stato altri accertamenti per individuare eventuali complicità.

