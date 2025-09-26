Auto in fiamme lungo l’autostrada A2 tra Petina e Polla
Auto in fiamme nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Petina e Polla in direzione Sud.
Il conducente di una Ford Fiesta è riuscito a mettersi in salvo dopo aver notato il fumo anomalo fuoriuscire dal veicolo che è stato avvolto dalle fiamme.
Sul posto i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e le squadre Anas per ripristinare l’ordinaria viabilità nel tratto di autostrada interessato dall’accaduro.
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.