Paura oggi pomeriggio in una farmacia di via Silvio Baratta a Salerno. Un uomo è entrato mostrando segni di ebbrezza e ha aggredito il titolare brandendo una bottiglia di vetro.

Sembrerebbe che, dopo aver preso dei prodotti dagli scaffali, abbia provato a rivenderli al farmacista che si è opposto scatenando la sua ira. Nel corso dei momenti concitati l’aggressore ha anche colpito la cagnolina dei proprietari dell’attività che è fuggita spaventata.

L’uomo, un moldavo, poi si è allontanato. Quanto accaduto è stato denunciato ai Carabinieri che lo hanno trovato seduto su una panchina poco distante. I sanitari del 118 lo hanno accompagnato in ospedale.

Intanto sui social è diventato virale l’appello per riportare a casa la cagnolina e in poco tempo, grazie anche all’aiuto di diversi residenti della zona, la piccola Cora è stata ritrovata e restituita ai proprietari.