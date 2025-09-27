Serre onora i 100 anni di Lucia Gallo, nata il 27 settembre 1925 e conosciuta da tutti con il nome di “Martinella”, figlia di Maria Giuseppa Sparviero e di Martino Gallo.

La sua vita abbraccia un intero secolo di storia, dagli anni delle grandi innovazioni tecnologiche ai drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale visse in prima persona le difficoltà e i rischi che colpirono la comunità. Nel dopoguerra si sposò con Goffredo Sessa, con il quale condivise un lungo percorso di vita, arricchito, vent’anni dopo, dalla nascita del figlio Alessandro che oggi le è accanto con dedizione e affetto.

Donna laboriosa e instancabile, ha svolto con impegno la professione di cuoca nella Scuola Elementare del paese, per poi dedicarsi al lavoro nei campi come bracciante, mantenendo sempre vivo il legame con la terra e con le radici della sua comunità.

Oggi Serre le ha reso omaggio per il suo esempio di sacrificio, resilienza e profondo senso di appartenenza, valori che continuano a costituire un riferimento per l’intera collettività. Un secolo di vita che diventa patrimonio di memoria storica e testimonianza viva di forza e amore. Alla sua festa anche il sindaco Antonio Opramolla e l’Amministrazione insieme al parroco don Elia Guercio.

“Da parte nostra la gioia e il privilegio di onorare la storia e l’amore per la vita della cara Lucia – afferma il primo cittadino -. I suoi 100 anni racchiudono tutto questo, mentre il suo cuore sa cosa tutto questo ha significato nel lungo secolo di vita che ha attraversato“.