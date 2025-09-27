129 atleti lucani al Trofeo Coni 2025. Il Presidente Bardi: “Siamo orgogliosi di questa delegazione”
“Un grande in bocca al lupo ai nostri giovani atleti lucani che da oggi rappresentano la Basilicata al Trofeo Coni 2025 di Lignano Sabbiadoro. Siete in 129, accompagnati da 36 tecnici e staff, pronti a misurarvi in ben 26 discipline sportive: un patrimonio di entusiasmo, talento e passione che ci rende orgogliosi“.
Così il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi nel messaggio rivolto alla delegazione lucana.
“Lo sport – ha aggiunto – è una straordinaria scuola di vita: insegna il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la lealtà e il sacrificio. Vi invito a vivere questa esperienza con il sorriso, stringendo nuove amicizie e portando con voi il senso di comunità che contraddistingue la nostra terra. Il risultato sportivo è importante, ma ciò che resterà nel tempo sarà il ricordo di questi giorni e la crescita personale che ognuno di voi porterà a casa“.
Bardi, che è anche coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, ha poi sottolineato che “la Basilicata crede nello sport e nei giovani. Questa manifestazione è la dimostrazione di quanto la nostra regione possa esprimere in termini di impegno e passione. Siete ambasciatori della Basilicata: fatevi valere con correttezza e determinazione“.