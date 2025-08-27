E’ stato sorpreso mentre rubava all’interno di un’auto, ma grazie alla prontezza di una cittadina è stato fermato.

E quanto accaduto ieri sera a Salerno, in viale Ciro Menotti, nella zona orientale della città.

La proprietaria dell’auto, residente della zona, notando il malintenzionato ha immediatamente chiamato il Numero Unico di Emergenza 112, richiedendo l’intervento di una pattuglia. Sul posto è così giuntala Polizia di Stato che è riuscita a beccare il ladro in flagrante.

Si tratta di un 40enne già gravato da analoghi precedenti, che avrebbe forzato la portiera dell’auto per portare via lo stereo e pochi euro in contanti.

L’immediata segnalazione ha reso possibile bloccare immediatamente il ladro, il quale è stato denunciato per furto aggravato.