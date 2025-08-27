La comunità di Ogliastro Cilento, affranta dal dolore per la sua tragica scomparsa, si prepara a dare l’ultimo saluto al 44enne Cosimo Palmigiano.

Cosimo stava svolgendo il suo lavoro presso un’azienda a Cicerale, quando è rimasto gravemente ustionato a seguito dello scoppio di un forno. Dopo giorni di agonia, ricoverato al “Cardarelli” di Napoli, il suo cuore ha cessato di battere.

La sua morte ha sconvolto l’intera comunità cilentana, dove il 44enne era conosciuto e benvoluto, lasciando nello sconforto la moglie Rita, la figlioletta Elvira, i genitori Giuseppe ed Elvira, i fratelli Giovanni, Orlando, Lorenzo e Rosy e quanti gli volevano bene.

I funerali si svolgeranno domani, 28 agosto, alle ore 17 presso la chiesa di San Giovanni Battista di Eredita. Durante la funzione è stato proclamato dal sindaco Michele Apolito il lutto cittadino.

“In segno di profonda vicinanza alla famiglia Palmigiano e al ricordo di Cosimo, figlio amato della nostra terra, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino a partire dalle ore 14:00 di domani e fino al termine della funzione religiosa. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore, unendosi con affetto e silenzio al ricordo di una persona che ha lasciato un segno nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto” fa sapere l’Amministrazione comunale.

Articolo correlato:

16/08/2025 – Ogliastro Cilento: ustionato in un incidente sul lavoro. Dopo giorni di agonia muore Cosimo Palmigiano