Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura nei confronti di quattro persone.

Tre sono state destinatarie della misura degli arresti domiciliari e un’altra dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I quattro sono indagati, a vario titolo, di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, allo stato condivisa dal GIP, a seguito di numerose denunce, nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025, tra Salerno e Battipaglia, gli indagati avrebbero commesso una serie di furti ai danni di diversi automobilisti.

In particolare, uno degli indagati distraeva la vittima chiedendo indicazioni stradali mentre l’altro, approfittando della distrazione dell’automobilista, si impossessava dei beni custoditi all’interno del veicolo, riuscendo così a rubare denaro, documenti e carte di credito, quest’ultime successivamente utilizzate per prelevare indebitamente del denaro presso ATM o per effettuare pagamenti nei negozi.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del provvedimento.

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