Bel bottino per l’ASD Kodokan Danza e Ginnastica al Campionato regionale Csain di Ginnastica Ritmica.

Domenica a Caserta la compagine valdianese ha portato a casa ben 21 podi di cui 9 ori, 7 argenti e 5 bronzi.

Per il livello D il 1°posto è andato ad Aurora Ferrari, Rocxana Esposito, Carlotta Introcaso, Sofia Arato; l’oro per il livello B3 Silver è stato conquistato da Denise Di Sarli, Clelia Petrillo, Annamaria Mavrodin, Miriam Marcone e Marialuisa Primavera.

Il 2° posto per il livello D a Noemi Villari, Concetta Mandia, Serena Autieri, Asia Visconti, Soraya Viviano; per LB3 Silver invece argento per Greta Citera e Miriam Coda. Sempre per livello D 3° posto a Maya Perilli, Lucia Vignola, Giulia Granata, Marika Di Carlo, Francesca Petrocelli.

Bella tenuta di gara di gara anche per Elvira Passarella, Giusy Votta, Giulia Pessolano, Chiara Autieri, Michelle Travascio, Ilaria Samà, Maria Francesca Giordano, Giovanna Caputo, Antonietta Rivello, Martina D’Alessandri, Alisia Alberti, Nicole Forastiero, Veronica Soccodato.

“Vedere la gioia negli occhi delle bimbe alla consegna di quella medaglia, indipendentemente dal posto in classifica e gli abbracci fra di loro è la gratificazione più bella in assoluto per me – le parole della Maestra Rosaria Bruno – Risultati più che soddisfacenti per tutte, considerando che per molte di queste giovanissime ginnaste era la loro prima competizione. I ringraziamenti vanno a tutto il team dei tecnici e coreografi che portano avanti con cura e professionalità ogni giorno il lavoro in palestra: Piera Villapiana, Angela Capozzoli, Katia Esposito e Giusy Di Martino e ai genitori che collaborano sempre in sinergia con noi!”.

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