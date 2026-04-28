Oggi nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello è stato arrestato un uomo ad Agropoli.

L’uomo, 71enne di Portici, irreperibile dal 2024, era stato condannato per violenza sessuale su un minore alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione.

Il fatto era stato commesso nel 2012 e doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione.

L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce e si era rifugiato in un appartamento di Agropoli, dove è stato rintracciato dopo ripetuti e continui appostamenti.

Una volta individuato, nonostante i continui inviti dei Carabinieri intervenuti che nel frattempo hanno circondato l’edificio, il 71enne si è rifiutato di aprire.

I militari sono stati costretti ad un’irruzione, che ne ha consentito la cattura.