Un incendio di enormi dimensioni è scoppiato questo pomeriggio, per cause da accertare, all’interno di uno stabilimento industriale in via Paolo Borsellino a Sant’Arsenio.

Le fiamme in poco tempo, forse anche a causa del vento, hanno preso di mira la struttura sprigionando una grande nuvola di fumo nero visibile anche a diversi chilomentri di distanza. A prendere fuoco, oltre al materiale di coibentazione, anche vernici.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, gli agenti della Polizia Municipale e i volontari di Protezione Civile. Non risultano persone ferite.

​Data l’entità del rogo il Comando Provinciale dei caschi rossi di Salerno ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto, oltre al Distaccamento valdianese, anche le squadre da Eboli e Policastro con 6 autobotti, di cui 3 giunte in supporto dal Comando di Napoli, un mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole d’ossigeno. Presente il Nucleo Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose.

​Al momento dell’arrivo dei primi soccorritori l’incendio aveva già interessato l’intera struttura che è apparsa parzialmente collassata a causa delle altissime temperature raggiunte.

Il sindaco Donato Pica ha avvisato la cittadinanza dell’accaduto consigliando di chiudere gli infissi di abitazioni, uffici e attività commerciali, spegnere condizionatori e ventilatori meccanici, limitare al minimo gli spostamenti all’aperto soprattutto per i soggetti più fragili e non raccogliere e consumare prodotti raccolti nelle zone interessate dalla ricaduta dei fumi.