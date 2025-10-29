Un disastro ambientale evitato ieri sulla Litoranea a Pontecagnano dove un enorme rimorchio carico di rifiuti speciali e pericolosi ha subito un principio di incendio.

Sul posto, mentre dal carico usciva del fumo, si è trovato a passare il consigliere comunale Beniamino Castelluccio che ha allertato le Autorità, tra cui la Polizia Locale.

Il fuoco è stato spento e così è stato anche evitato il peggio.

“Ciò che più mi ha indignato è che nessuno avesse segnalato una situazione così evidente, sotto gli occhi di tutti – afferma il consigliere Castelluccio -. La tutela del nostro territorio non può dipendere solo dalle istituzioni: servono l’impegno e la vigilanza di ciascuno di noi. Il rispetto dell’ambiente è una battaglia quotidiana. Io continuerò a fare la mia parte, con determinazione, ma abbiamo bisogno che tutti i cittadini siano sentinelle del nostro territorio“.