Due uomini salernitani, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione di arma clandestina.

I due si sarebbero presentati spontaneamente in caserma dichiarando di essere gli occupanti di un’auto coinvolta in una sparatoria e di aver reagito ad un agguato, consegnando una pistola.

L’episodio denunciato sarebbe avvenuto domenica sera, in zona Fuorni. Stando al racconto reso dai due, uno scooter con due persone in sella avrebbe affiancato l’auto con loro a bordo, aprendo il fuoco.

Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato indagano sull’accaduto per risalire agli autori.

Sul posto la Polizia Scientifica ha rinvenuto alcuni bossoli.