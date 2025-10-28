Spaccia sul Lungomare Trieste a Salerno, straniero finisce in manette.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi: gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo una segnalazione anonima che indicava la presenza di una persona che si dedicava allo spaccio all’interno dell’isola pedonale situata in via Lungomare Trieste, gli agenti hanno individuato l’uomo seduto su una panchina.

Dopo una perquisizione personale è stata scoperta una bustina di cellophane che conteneva 2,11 grammi di marijuana ed un pezzo di 30,51 grammi di hashish.

La Polizia ha inoltre ritrovato 1.280 euro in banconote di vario taglio, possibile provento dell’attività di spaccio.

Negli uffici della Questura, nel corso dell’espletamento delle attività di rito, l’arrestato è andato in escandescenze e ha aggredito gli agenti.