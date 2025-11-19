Ancora un’anziana raggirata e derubata a Salerno. E’ accaduto ieri sera in via Manganario mentre la vittima stava scendendo dalla sua auto per recarsi a fare la spesa.

E’ stata avvicinata da due uomini che, con la scusa di chiederle un’informazione e approfittando della sua buona fede, sono riusciti a sottrarle la borsa con i documenti e gli effetti personali.

A denunciare sui social quanto accaduto è stato il figlio della donna, amareggiato: “È stata una truffa vigliacca, fatta da chi si muove indisturbato sul nostro territorio, contando sul fatto che ormai siamo praticamente abbandonati da ogni forma di sicurezza. Provo tanta rabbia e tanto rammarico. Non è possibile vedere le persone a cui vogliamo bene esposte a rischi del genere, senza che nessuno le tuteli davvero. Perché non è successo a me? Perché questi vigliacchi sanno bene che, se fossi stato io al posto di mia madre, le cose sarebbero andate in modo molto diverso“.

L’uomo ha voluto avvisare e sensibilizzare le persone a parlare con gli anziani, avvisarli e a non dare nulla per scontato.