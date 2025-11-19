Anche per questo anno scolastico il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula è impegnato nel progetto “Conoscere la Borsa”, attraverso il contest “STOCK MARKET LEARNING” organizzato dalla Sparkasse tedesca e agevolato dall’ACRI (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio italiane) con la Fondazione Carisal (Cassa di Risparmio Salernitana).

L’obiettivo è favorire la maturazione di competenze anche in ambito economico-finanziario. Protagonisti del percorso gli alunni della classe IV C Scienze Applicate, suddivisi in tre squadre.

Guidati dal professore Bruno Starace e sostenuti dalla Dirigente Scolastica Paola Migaldi, hanno deciso di avventurarsi nel mondo della finanza, essendosi assunti il compito di gestire un capitale finanziario virtuale di 50.000 euro attraverso investimenti diretti in titoli quotati sui principali listini internazionali di Borsa, in competizione con pari età di tutta Italia ed Europa.

È un modo innovativo per migliorare le competenze scientifiche in termini di studio delle modellizzazioni matematiche, delle serie numeriche e dei grafici delle quotazioni azionarie.

Gli studenti coinvolti hanno dapprima seguito un percorso di formazione a scuola con gli esperti di Banca Etica. Lunedì a Salerno, accompagnati anche dalla professoressa Giovanna D’Alessio, hanno preso parte all’incontro organizzato dalla dottoressa Tafuri, con gli interventi del dottor Credendino, Presidente della Fondazione Carisal e della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud, e dell’esperto di finanza, dottor Apicella, di Banca Sella Patrimoni.